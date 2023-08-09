Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп. По его словам, уничтожение логистики россиян должно продолжаться длительное время.

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"Чтобы на фронте ощущалось влияние на логистику, должны уменьшиться ежедневные поставки всего необходимого для вражеской группировки. Когда они начинают получать меньше, падает их боеспособность. Это должно продолжаться длительное время", – подчеркнул военный обозреватель.

ВСУ нужны дальнобойные ракеты

Давид Шарп отметил, что в 2022 году украинские военные имели преимущество на правом берегу Херсона. Эта территория отрезана от Крыма и России. Там оккупанты имели меньшее количество переправ, до которых можно было достать с помощью HIMARS. Сейчас перед ВСУ стоит задача освободить левый берег, что будет сложнее сделать.

Путей больше, разного рода логистических цепочек. Они расположены на более отдаленном расстоянии от линии фронта. Здесь необходимо большое количество ракет любого типа, но с дальностью, которая больше чем у HIMARS, чтобы влиять на склады, дороги, мосты, уничтожать логистику,

– объяснил он.

ВСУ очень нужны дальнобойные ракеты, к примеру, ATACMS. Это будет очень серьезный инструмент для уничтожения логистики россиян.

Шарп об уничтожении логистики россиян: смотрите видео

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