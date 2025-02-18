Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
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Воины ВСУ уничтожают врага на Торецком направлении
Там рассказали, что российские захватчики ведут себя как тараканы и накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.
Согласно их плану, там они должны сидеть, ожидая подходящей погоды, которая позволит им отправиться на штурм.
Однако пилоты 28-й ОМБр вносят свои коррективы в планы оккупантов
Тяжелые бомберы, FPV, и "мавики" Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" – весомые аргументы, с которыми не поспорит ни один оккупант,
– говорится в сообщении.
Как наши военные дронами выжигают оккупантов на Торецком направлении: смотрите видео