Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Смотрите также Уже не первая вражеская потеря ЗРК: бойцы ВСУ в очередной раз поразили редкий С-350

Воины ВСУ уничтожают врага на Торецком направлении

Там рассказали, что российские захватчики ведут себя как тараканы и накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.

Согласно их плану, там они должны сидеть, ожидая подходящей погоды, которая позволит им отправиться на штурм.

Однако пилоты 28-й ОМБр вносят свои коррективы в планы оккупантов

Тяжелые бомберы, FPV, и "мавики" Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" – весомые аргументы, с которыми не поспорит ни один оккупант,

– говорится в сообщении.

Как наши военные дронами выжигают оккупантов на Торецком направлении: смотрите видео