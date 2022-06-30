Так, "Шилка" безупречно отработала по воздушным целям врага.

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Отметим, "Шилка" – это зенитная самоходная установка советского производства. Она предназначена для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, а также уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 метров в секунду.

В Вооруженных силах обнародовали видео, на котором работает эта техника:

К слову, накануне украинские войска разбили склад боеприпасов боевиков на временно оккупированной Луганской области. Свою эффективность показала американская ракетная артиллерийская система HIMARS.

Потери врага

Благодаря профессионализму ВСУ, количество ликвидированных оккупантов постоянно растет. С 24 февраля уничтожили уже 35 600 российских солдат, за последние сутки – 150. Кроме того, украинская армия обезвредила тысячи единиц вражеской техники.

  • танков – 1 573,
  • боевых бронированных машин – 3 726,
  • артиллерийских систем – 790,
  • реактивных систем залпового огня – 264,
  • средства ПВО – 104,
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 185,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня – 641,
  • крылатые ракеты – 143,
  • корабли /катера – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 602,
  • специальная техника – 61.

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