Так, "Шилка" безупречно отработала по воздушным целям врага.

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Отметим, "Шилка" – это зенитная самоходная установка советского производства. Она предназначена для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, а также уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 метров в секунду.

В Вооруженных силах обнародовали видео, на котором работает эта техника:

К слову, накануне украинские войска разбили склад боеприпасов боевиков на временно оккупированной Луганской области. Свою эффективность показала американская ракетная артиллерийская система HIMARS.

Потери врага

Благодаря профессионализму ВСУ, количество ликвидированных оккупантов постоянно растет. С 24 февраля уничтожили уже 35 600 российских солдат, за последние сутки – 150. Кроме того, украинская армия обезвредила тысячи единиц вражеской техники.

танков – 1 573,

боевых бронированных машин – 3 726,

артиллерийских систем – 790,

реактивных систем залпового огня – 264,

средства ПВО – 104,

самолетов – 217,

вертолетов – 185,

беспилотники оперативно-тактического уровня – 641,

крылатые ракеты – 143,

корабли /катера – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602,

специальная техника – 61.

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