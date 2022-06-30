Так, "Шилка" бездоганно відпрацювала по повітряних цілях ворога.

До речі Усе зло буде знайдене та знищене: ЗСУ показали, як ліквідували ворожий штаб

Зауважимо, "Шилка" – це зенітна самохідна установка радянського виробництва. Вона призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, а також знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 метрів за секунду.

У Збройних силах оприлюднили відео, на якому працює ця техніка:

До речі, напередодні українські війська розбили склад боєприпасів бойовиків на тимчасово окупованій Луганщині. Свою ефективність продемонструвала американська ракетна артилерійська система HIMARS.

Втрати ворога

Завдяки професіоналізму ЗСУ, кількість ліквідованих окупантів невпинно зростає. Від 24 лютого знищили вже 35 600 російських солдат, за останню добу – 150. Крім того, українська армія знешкодила тисячі одиниць ворожої техніки.

танків – 1 573,

бойових броньованих машин – 3 726,

артилерійських систем – 790,

реактивних систем залпового вогню – 264,

засоби ППО – 104,

літаків – 217,

гелікоптерів – 185,

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 641,

крилаті ракети – 143,

кораблі /катери – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602,

спеціальна техніка – 61.

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