В эксклюзивном материале 24 Канала эксперты объяснили, чем отличаются операции по уничтожению систем ПВО во временно оккупированном Крыму и на российских территориях.

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Какие цели уничтожения систем ПВО врага

Силы обороны уничтожают российские системы ПВО в Крыму и в Белгородской области параллельно. Однако эти удары имеют разные цели. Как пояснил эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко, в Крыму украинские защитники готовятся к будущим ударам по уничтожению логистики врага. В то же время на Белгородщине системы ПВО уничтожают для того, чтобы защитить прифронтовые территории от постоянных обстрелов из ЗРК.

В то же время российские системы ПВО имеют и другие проблемы. Так, значительная часть ЗРК была получена в наследство со времен СССР. Так, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский добавляет, что россияне создали новые системы "Панцири", чтобы защищаться от атак беспилотников, однако эта защита неэффективна.

Они начали устанавливать их на башни и крыши домов, потому что система радиолокации на этих средствах не работает в тех условиях, с которыми они столкнулись,

– отметил Храпчинский.

Эксперты отмечают, что теперь россияне перемещают немало систем ПВО из тыла ближе к линии фронта, чтобы защищать оккупантов. Впрочем, россияне, явно не ожидали, что глубокий тыл на расстоянии 1 000 километров также могу быть уязвимым.

"Поэтому в попытке пополнить потери систем ПВО в Крыму россиянам придется снова "оголять" определенные участки на своей территории. И вопрос еще в том – как долго те системы "проживут" на полуострове", – добавляют эксперты.