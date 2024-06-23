В ексклюзивному матеріалі 24 Каналу експерти пояснили, чим відрізняються операції зі знищення систем ППО в тимчасово окупованому Криму та на російських територіях.

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Які цілі знищення систем ППО ворога

Сили оборони нищать російські системи ППО в Криму й в Бєлгородській області паралельно. Однак ці удари мають різні цілі. Як пояснив експерт з авіації та провідний науковий співробітник НАН Валерій Романенко, в Криму українські захисники готуються до майбутніх ударів зі знищення логістики ворога. Водночас на Бєлгородщині системи ППО нищать для того, щоб захистити прифронтові території від постійних обстрілів із ЗРК.

Водночас російські системи ППО мають й інші проблеми. Так, значна частина ЗРК була отримана у спадок з часів СРСР. Так, експерт з авіації Анатолій Храпчинський додає, що росіяни створили нові системи "Панцирі", щоб захищатися від атак безпілотників, однак цей захист неефективний.

Вони почали встановлювати їх на вежі та дахи будинків, бо система радіолокації на цих засобах не працює в тих умовах, з якими вони зіштовхнулися,

– відзначив Храпчинський.

Експерти наголошують, що тепер росіяни переміщають чимало систем ППО з тилу ближче до лінії фронту, щоб захищати окупантів. Втім, росіяни, вочевидь не очікували, що глибокий тил на відстані 1 000 кілометрів також можу бути вразливим.

"Тому в намаганні поповнити втрати систем ППО в Криму росіянам доведеться знову "оголювати" певні ділянки на своїй території. Та питання ще у тому – як довго ті системи "проживуть" на півострові", – додають експерти.