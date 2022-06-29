Украинский "Ураган" устроил российским захватчикам "жаркий день"

Наши мастерские воины продолжают активно ликвидировать российских захватчиков. Они ломают все планы врага и наносят ему новые потери.

Российские оккупанты продолжают масштабное наступление на Украину и стремятся во что бы то ни стало удержать временно оккупированные территории под своим контролем. Наши герои стойко держат оборону и активно сокращают количество воюющих против Украины россиян.

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Как ВСУ уничтожают врага за РСЗО "Ураган"

Наши воины показали эффективную работу реактивной системы залпового огня "Ураган". Оккупантов уже и так начинает уничтожать наша жара, но наши герои постоянно "докручивают температуру", заставляя врага нести новые потери.

"Ураган" устраивает оккупантам "жару": видео

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно оккупированной территории Херсонской области и присоединить ее к России. Впрочем, реализовать этот план россиянам вряд ли удастся – сопротивление местного населения и контрнаступление ВСУ не дадут им этого сделать.

Операция врага на острове Змеином продолжается. Они бросили в Черное море большой десантный корабль и держат в море носители около 15 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов остается высокой.

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