Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, наши военные 15 мая продолжили уничтожать вражескую авиацию. Речь идет о вертолетах, беспилотниках, а также крылатых ракетах.

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Уничтожено 11 вражеских воздушных целей

Так, за минувшие сутки силы ПВО обезвредили 2 вертолета (Ми-28 и Ка-52), 7 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 2 крылатые ракеты. Заметим, что только вертолеты обошлись России в кругленькую сумму. Речь идет о 16 миллионах долларов за Ка-52 и 15 – за Ми-28. Их "приземлить" удалось на Донбассе, во время отражения атак российских захватчиков.

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Потери оккупантов продолжают расти

В настоящее время известно о 27 400 уничтоженных российских военных. В ряды "двухсотых" еще 200 присоединились в течение 14 мая.

Кроме того, украинские военные продолжают превращать в металлолом вражескую технику. Известно, что уничтожили по меньшей мере 1 220 танков, 2 958 боевых бронированных машин, 555 артиллерийских систем, 195 РСЗО, 89 средств ПВО, 13 кораблей, 42 единицы специальной техники, а также 2 087 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.

Кроме того "приземлили" 200 самолетов, 164 вертолета, 416 БпЛА, а также 95 крылатых ракет. Как вы уже поняли, эти цифры в актуальной сводке о потерях врага точно изменятся.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Донецкое направление. Здесь российские военные обстреливают наши позиции из всего возможного оружия, включая авиацию. Их задача – истощить личный состав ВСУ, а также разрушить фортификационные сооружения.

В то же время, стоит отметить, что наши военные оттеснили оккупантов к Авдеевке. Так что врагу пришлось покинуть позиции, которые он занял раньше.

В Генштабе добавили, что враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, а также Кураховском направлениях.

Спокойнее всего ситуация на Северодонецком и Новопавловском направлениях.

Харьковское направление. Здесь российские военные пытаются сдержать наступление ВСУ к северу от Харькова. Это захватчики делают для того, чтобы наши военные не могли выйти к государственной границе. Вместе с тем оккупанты уже планируют наступательные действия в районе Изюма. Для них привлекут подразделения, которые сейчас базируются недалеко от города.

В то же время в Генштабе добавили, что на границе с Украиной военные из Беларуси мониторят сети сотовой связи. Делают они это с помощью мобильного комплекса радиомониторинга.

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