Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, наші військові упродовж 15 травня продовжили знищувати ворожу авіацію. Мовиться про гелікоптери, безпілотники, а також крилаті ракети.

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Знищено 11 ворожих повітряних цілей

Так, за минулу добу сили ППО знешкодили 2 гелікоптери (Мі-28 та Ка-52), 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 2 крилаті ракети. Зауважимо, що лише гелікоптери обійшлися Росії у кругленьку суму. Мовиться про 16 мільйонів доларів за Ка-52 та 15 – за Мі-28. Їх "приземлити" вдалося на Донбасі, під час відбивання атак російських загарбників.

ЗСУ знищили 11 повітряних цілей ворога: дивіться відео

Втрати окупантів продовжують зростати

Наразі відомо про 27 400 знищених російських військових. До лав "двохсотих" ще 200 долучилися упродовж 14 травня.

Крім того, українські військові продовжують перетворювати на брухт ворожу техніку. Відомо про щонайменше 1220 знищених танків, 2958 бойових броньованих машин, 555 артилерійських систем, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО, 13 кораблів, 42 одиниці спеціальної техніки, а також 2087 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом.

Крім того "приземлили" 200 літаків, 164 гелікоптери, 416 БпЛА, а також 95 крилатих ракет. Як ви вже зрозуміли, цифри ці в актуальному зведенні про втрати ворога точно зміняться.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Донецький напрямок. Тут російські військові обстрілюють наші позиції з усієї можливої зброї, включаючи авіацію. Їхня задача – виснажити особовий склад ЗСУ, а також зруйнувати фортифікаційні споруди.

Водночас варто зазначити, що наші військові відтиснули окупантів до Авдіївки. Тож ворогові довелося покинути позиції, які він зайняв раніше.

У Генштабі додали, що ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, а також Курахівському напрямках.

Спокійнішою є ситуація на Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках.

Харківський напрямок. Тут російські військові намагаються стримати наступ ЗСУ на північ від Харкова. Це загарбники роблять для того, щоб наші військові не мали можливості вийти до державного кордону. Разом з тим окупанти вже планують наступальні дії у районі Ізюма. Для них залучать підрозділи, які зараз базуються неподалік міста.

Водночас у Генштабі додали, що на кордоні з Україною військові з Білорусі моніторять мережі стільникового зв'язку. Роблять вони це з допомогою мобільного комплексу радіомоніторингу.

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