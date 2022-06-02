ВСУ уничтожили 2 скоростных десантных катера, которые россияне пришвартовали в Днепро-Бугском лимане

Россияне продолжают терять свою технику в Украине как на земле, так и на небе и в море. Вооруженные Силы Украины 1 июня ликвидировали 2 скоростных катера россиян.

В то же время в Черном море выросло количество кораблей, угрожающих ракетными ударами. Об этом сообщили в своде за сутки оперативного командования "Юг".

В тот же день Воины ООС отбили 13 российских атак и сбили в небе Донбасса 7 беспилотников

Какие общие потери врага на этом направлении

По данным нашей разведки, затопленные катера неслучайно были в Лимане. Они туда прибыли с готовностью к отработке диверсионно-разведывательных действий. Однако в оперативном командовании отметили, что "не произошло".

Также на Юге 1 июня уничтожили:

21 россиянина;

4 танка Т-72;

4 единицы бронированной техники;

3 военных автомобиля;

3 беспилотника;

3 полевых пункта боеприпасов;

зенитную установку;

самоходную артиллерийскую установку.

Была атака вертолетами

Российские оккупанты на Юге атаковали позиции ВСУ вертолетами. Для этого в небо подняли два элитных Ми-8. К счастью, значительный удар нанести они не смогли.

Следует заметить, что это далеко не первый подобный случай. В частности, подобный "подлет" совершили 26 мая. Однако тогда вертолеты Ми-24 были обстреляны и резко развернулись.

Учитывая, что враг может повторять подобные приступы, способ нашего ответа мы пока не раскрываем. Есть еще чем удивить рашистов,

– подытожили тогда в оперативном командовании.

Так и произошло на следующий день. 27 мая прибыло значительно больше авиации, которая планировала разбить наши подразделения. К счастью, это не удалось, а в ходе обороны позиций сбили 6 российских вертолетов.

Что известно об увеличении количества кораблей в море

Днем ранее в ОК "Юг" сообщали, что в море находятся 2 судна, которые могут наносить ракетные удары по Украине. Тогда говорилось о фрегатах заряженных ракетами "Калибр". Однако 1 июня их количество выросло до трех.

Наши защитники акцентировали, что россияне сейчас не могут найти силы и поддержки для создания новых ударных группировок на Юге. Поэтому они пытаются компенсировать это авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.

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