25 единиц техники и знаменитый "Прорыв": в ВСУ рассказали о самом большом разгроме врага

Российские захватчики во время попыток штурма теряют не только личный состав, а и технику. Так, только за 4 дня украинские защитники "минуснули" 25 единиц техники и "знаменитый" танк Т-90 "Прорыв".

Уничтожили десятки единиц вражеской техники бойцы 66 отдельной механизированной бригады в октябре 2023 года. Тогда оккупанты проводили массированное наступление в зоне ответственности, где служили защитники этой бригады.

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Защитники рассказали о самом большом разгроме врага

Бойцы 66 ОМБр рассказали, что в октябре 2023 года в их полосе ответственности российские захватчики начали массированное наступление. Враг применял большое количество бронетехники, которую очень быстро терял.

Тогда отличились бойцы роты ПТРК бригады "Храбрых". Тогда бойцы за 4 дня уничтожили 25 единиц техники, в частности – и современный Т-90 "Прорыв", которым так гордится Россия. Военные рассказали, что уничтожить такое количество вражеской техники удалось всего с 2 установок – "Корнет" и "Стугна-П".

Военный Владимир вспомнил, что тогда враг штурмовал позиции ВСУ большим количеством техники в течение 6 дней. Чтобы нанести максимальные потери, к работе привлекли поддержку.

Тогда были задействованы все. Была задействована резервная группа с ПТРК Javelin, резервные ребята для подвоза БК. Только привезли ракеты, ребята сразу начали работать по технике врага. Тогда был и поражен Т-90 – их гордость,

– рассказал Владимир.

Военный добавил, что "знаменитый" вражеский танк уничтожили с ПТРК "Корнет". Он подчеркнул, что бойцы бригады отработали метко, хладнокровно и без капли сомнений.

Другой боец бригады подчеркнул, что оккупанты тогда были наглыми и вели себя уже будто у себя дома – ездили на открытой территории, полями и дорогами. Более того, оккупанты после значительных потерь в технике враг даже угрожал "натравить танковый полк" на украинских защитников, однако – враг так и не появился.

Уничтожить "российскую гордость" Т-90 "Прорыв" было сложнее. Военный объяснил, что танк имеет систему оповещения, когда на борт наводится ракета ПТРК.

Ребята сделали первый выстрел из "Стугны" – "штора" отвела ракету немного в сторону. Снаряд разорвался и поднял пыль. Тогда танк начал разворачиваться и подставил правый борт. Ребята навелись, сделали выстрел, и благодаря тому, что несвоевременно сработала система оповещения, он был уничтожен,

– раскрыли в ВСУ детали уничтожения Т-90.

Бойцы 66 ОМБр отметили, что во время осеннего штурма враг использовал технику неумно, ведь осознанно отправлял ее на уничтожение.