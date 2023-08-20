Оккупантам пора вшиваться: в устье Днепра ВСУ уничтожили еще 3 лодки россиян

Оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвести боеприпасы и на постах заменить личный состав. Захватчикам пора вшиваться, поэтому ВСУ отслеживают их и уничтожают.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководительница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Так, за минувшие сутки на Юге наши защитники уничтожили три диверсионные российские лодки.

Они там маневрируют, пытаясь заменить личный состав на постах, подвести боеприпасы. Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще 3 лодки!

– добавила она

Оккупантам пора вшиваться

Спикер объяснила, что россияне начали использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий потому, что по устью Днепра они по суше добраться не могут.

"Упрямство россиян в том, что они продолжают появляться на тех участках, где их уничтожили. Думаю, до них уже дошло, что им надо оттуда вшиваться", – сказала Гуменюк.

! Предварительно Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсонской области 18 августа было ликвидировано сразу 10 лодок захватчиков. Заметим, что в этом регионе продолжается борьба за контроль над островами в устье Днепра.