Нет ума – строй понтонные переправы, или О херсонском суициде оккупантов

Ситуацию с правобережной частью Херсонской области я могу сравнить с островом Змеиный. И вот почему.

Змеиный: вторая серия

После того, как ВСУ нанесли первый удар по острову Змеиный, и дураку было понятно, что любой контингент на этом клочке суши посреди Черного моря – самоубийцы. Ведь они находятся под полным огневым контролем ВСУ.

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Но российское командование не понимало этого или отказывалось понимать, отправляя своих солдат-самоубийц два месяца подряд по существу на расстрел. И чем все кончилось? Вполне ожидаемым и прогнозируемым "жестом доброй воли".

Аналогичная же сейчас ситуация на правобережной части Херсонской области, ведь ВСУ вполне доходчиво продемонстрировали на прошлой неделе, что основные мосты, связывающие левый берег Херсонской области с правым – под огневым контролем украинской артиллерии. И мы будем эти мосты разрушать. А пока не разрушили – воспользуйтесь выводом войск с правого берега, согласно "жесту доброй воли".

Ведь разрушенные мосты – это не только нарушение снабжения российских оккупационных войск, но и отсутствие путей для бегства. А без постоянных поставок боеприпасов, техники, горюче-смазочных материалов, подкреплений российские оккупационные войска не смогут продержаться долго даже в обороне. То есть те российские подразделения, которые остаются на правом берегу, по сути, являются самоубийцами. Причем если с острова Змеиных смертников хотя бы эвакуировали, то эвакуация многотысячного контингента будет очень проблематичной, если не сказать больше – нереальной.

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И что мы видим? Российское командование приняло, как всегда, самое плохое для своих военнослужащих решение и даже хуже за худшее. Ведь оно не только оставило контингент российских оккупационных войск на правом берегу, но и начало возводить понтонные переправы!

Так, на этой неделе через Мелитополь в Херсоне прошло понтонное подразделение российских оккупационных войск численностью 45 единиц техники. В районе Антоновского моста начаты укрепительніе береговые работы по возведению понтонной переправы через Днепр.

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В Херсоне были замечены в районе морского порта собранные звенья понтонных переправ длиной 50-60 метров. Также в районе реки Конка фиксировались звенья, компенсирующие потерю Антоновского железнодорожного моста. Возведена переправа через реку Ингулец в районе Дариевского моста.

Разумеется, эти переправы не будут стоять без дела, ведь командование российских оккупационных войск планирует в ближайшее время усилить правобережную группировку подразделений тульской 106 ВДД, бурятской 11 ОДШБр и читинской 29 армии.

А теперь просто вспомните, как эти красавцы возводили понтонную переправу через Северский Донец, где за сутки угробили батальонно-тактическую группу и более 80 единиц техники под плотным артиллерийским огнем ВСУ. Понимаете, почему я сравниваю Херсонскую область со Змеиным? Продолжение следует!

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