"За Николаев": ВСУ уничтожили батарею ЗРК С-300 и ударили по транспортным объектам

российские оккупанты 24 июля нанесли ракетный удар по Николаеву. В ответ наши защитники поразили огнем вражеских бойцов.

Детали о ситуации на Юге Украины

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили батарею ЗРК С-300 возле Зеленотропинского в Херсонской области.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории. Это существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск.

При этом оккупанты продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. В Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов окрашенных в белый цвет,

– рассказали в ОК "Юг".

На самом же деле захватчики доставили боеприпасы к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Новые склады боеприпасов путинские солдаты устраивают в гражданских зданиях, а также учреждениях культуры и образования.

В Черном море дрейфуют российские мины

24 июля российские военные выпустили по Николаеву 7 модифицированных ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Под удар попали объекты промышленной и портовой инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако 5 человек пострадали.

Сейчас по Черному морю вдоль побережья Крыма маневрируют более 10 единиц корабельно-катерного состава российского флота. 2 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения имеют наготове 20 ракет типа "Калибр". Поэтому вероятность ракетных ударов по Украине высока.

Кроме того, умеренный шторм на море способствует дрейфу мин и переориентации ракетных атак врага.

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