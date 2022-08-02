ВСУ уничтожили более 41 тысячи оккупантов и еще один вертолет: потери врага на 2 августа

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 41 170 российских оккупантов. Враг несет безжалостные потери как среди личного состава, так и безумно теряет технику.

Самые большие потери враг несет на Бахмутском и Криворожском направлении

Только за последние сутки защитники ликвидировали 140 врагов. В Генштабе отмечают: из-за сильной интенсивности боев это число может быть неокончательным.

Внимание: Перспектива потерять Херсон для россиян сравнительна с потерей Москвы

Как отметили в Генштабе, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Потери российской армии по состоянию на 2 августа:

танков – 1768 (+0) единиц;

боевых бронированных машин – 4014 (+3) единицы;

артиллерийских систем – 936 (+4) единицы;

РСЗО – 259 (+0) единиц;

средства ПВО – 117 (+0) единиц;

самолетов – 223 (+0) единиц;

вертолетов – 191 (+1) единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3);

крылатые ракеты – 174 (+0);

корабли/катера – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2914 (+2) единиц;

специальная техника – 82 (+0).

​



Потери врага по состоянию на 2 августа / Фото Генштаб ВСУ

Рекордные потери россии и в войне с Украиной

россия несет рекордные потери в войне против Украины. Потери российской армии на 5 месяцев вторжения в Украину больше, чем во время войны в Чечне и военной кампании в Афганистане.

Потери россии за 5 месяцев превышают количество погибших американских солдат в Ираке за 8 лет.

россия уже потеряла более 41 тысячи своих военных. В то же время за 8 лет в Ираке пострадали почти 36 тысяч своих военных США. Речь идет о 4 266 убитых и 31 153 раненых.

Недавно в разведке журналистам 24 канала сообщили, что в город Балтийск, Калининградская область, привезли 300 погибших оккупантов. Речь идет о бойцах отдельной бригады морской пехоты балтийского флота России.

Достойно внимания – морпехи захватили в плен офицера и 10 кафиров: смотрите видео