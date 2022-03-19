ВСУ уничтожили целые вражеские батареи "Ураган" и "Мста-С" на Черниговщине

Оперативное командование "Север" нанесло сокрушительный удар по вражеским батареям "Ураган" и "Мста-С". Событие произошло на Черниговщине.

Фото "пейзажа" ВСУ пообещали предоставить позже. Об этом сообщили 19 марта.

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2 батареи вражеской артиллерии последовали за русским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 Мста-С,

– говорится в сообщении.

За блестяще нанеснный сокрушительный удар оперативное командование "Север" назвали "специалистами ландшафтного дизайна".

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