ВСУ уничтожили целые вражеские батареи "Ураган" и "Мста-С" на Черниговщине
19 марта 2022 , 10:24Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Оперативное командование "Север" нанесло сокрушительный удар по вражеским батареям "Ураган" и "Мста-С". Событие произошло на Черниговщине.
Фото "пейзажа" ВСУ пообещали предоставить позже. Об этом сообщили 19 марта.
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2 батареи вражеской артиллерии последовали за русским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 Мста-С,
– говорится в сообщении.
За блестяще нанеснный сокрушительный удар оперативное командование "Север" назвали "специалистами ландшафтного дизайна".
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