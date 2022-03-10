ВСУ уничтожили дивизион вражеских ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области

На черниговском направлении украинские военные уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Вражеские комплексы "Искандер-М" обстреливали мирное население. Ликвидировать технику оккупантов в Черниговской области удалось одному из подразделений оперативного командования "Север".

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Российский "Искандер" – это оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля – земля". Есть несколько его модификаций, но в войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

Накануне, 9 марта, оккупанты запустили ракету из "Искандера" над Краматорским районом. К счастью, украинские военные сбили ее, потому жертв удалось избежать.

Дальность запуска ракет с "Искандер-М" – более 500 километров

В "Википедии" указано, что объявленная досягаемость ракет этого комплекса составляет не менее 500 км. Но, по данным экспертов, она может достигать 700 километров.

Ранее глава Нацполиции Украины Евгений Жуков опубликовал фото боевой кассетной части ракеты "Искандер-М". Он подчеркнул: даже если она не взорвалась сразу, то может сдетонировать в течение суток и больше.

Поднимать такие предметы нельзя ни в коем случае.

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