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Очередной "добычей" воинов зенитного ракетного полка Воздушного командования "Центр" за последние сутки стали еще две воздушных цели врага.
Источник:телеграм BRATCHUK
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Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
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