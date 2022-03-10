ЗСУ знищили дві повітряні цілі ворога із ЗРК: потужне відео

Як повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, ворожа техніка була майстерно знищена зенітними ракетними обслугами.

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З кожним днем ми наближаємо нашу Перемогу!,

– повідомляє командування Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, що 8 і 9 березня ЗСУ знищили щонайменше 8 повітряних цілей загарбників. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 ліквідували 4 штурмовики Су-25 та 2 вертольоти. Окрім цього, є підтвердження про 2 збиті крилаті ракети окупантів.

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