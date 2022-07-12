Не только Новая Каховка: украинские защитники точным ударом уничтожили еще один склад на Юге
Источник:ОК "Юг"
У россиян возникли серьезные проблемы с обеспечением своих безумных обстрелов. Враг теряет свои склады один за другим.
русские оккупанты скоро начнут задумываться над экономией своих снарядов. Наши герои очень точно и мастерски сокращают их запасы.
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Уничтожение еще одного склада россиян
Взрывы на складах с боеприпасами русских оккупантов уже медленно становятся привычным явлением. Врагу придется снизить интенсивность своих безумных артиллерийских обстрелов и сохранение запасов.
Наши герои отчитались об уничтожении еще одного вражеского склада с боеприпасами. Он был расположен в Чаривном, но точный удар наших защитников и защитниц оставил оккупантов без проблемы хранения боеприпасов на складе и устроил большой фейерверк.
Оккупанты обстреливают города на Юге
На рассвете российские оккупанты нанесли мощный артиллерийский удар по Николаеву и окрестностям города. Для атаки враг использовал зенитно-ракетные системы С-300 и реактивные системы залпового огня "Смерч". Несколько человек получили ранения, снаряды врага попали в газовую магистраль, два медицинских учреждения, школу, троллейбусное депо и несколько многоэтажных жилых домов.
Также враг ракетами ударил по Баштанке, известно об одном погибшем.
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