"Вместе с командирами": Силы обороны разгромили тыловой пункт российской армии под Донецком

Силы обороны Украины уничтожили тыловой командный пункт российских войск в Донецкой области благодаря разведданным агента движения "Атеш". Ударом была ликвидирована вся инфраструктура вражеского штаба вместе с его командным составом.

Об этом сообщило партизанское движение"Атеш" на своем официальном телеграм-канале.

Что известно об успешном ударе по Донецку?

Координаты объекта подполью передал их действующий агент из состава группировки войск "Центр" российской армии. Военнослужащего принудительно мобилизовали в ряды ВС России еще в 2022 году, после чего он решил найти контакт для противодействия оккупантам.

Главным толчком к сотрудничеству стали систематические издевательства и отношение со стороны командования вражеских подразделений. Солдат сталкивался с постоянными угрозами, публичными унижениями и полным безразличием руководства к жизням личного состава.

В движении сопротивления добавили, что количество подобных случаев среди российских военных продолжает расти. Люди, которых принудительно отправили на фронт, все чаще осознают преступность действий руководства и делают свой выбор, помогая остановить войну изнутри.

База под Донецком, подвергшаяся удару / "Атеш"

Напомним, российские оккупанты срочноусиливают противовоздушную оборону и развертывают мобильные огневые группы вблизи Керченского моста, пытаясь защитить переправу от украинских морских дронов и воздушных атак. По данным партизанского движения "Атеш", захватчики также пополняют боекомплект на обоих берегах Керченского пролива и обустраивают дополнительные огневые позиции. Информацию о расположении российской техники и новых позициях ПВО партизаны передают Силам обороны Украины.