Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у своєму офіційному каналі в телеграмі.

Що відомо про успішний удар по Донецьку?

Координати об'єкта підпіллю передав їхній діючий агент зі складу угруповання військ Центр російської армії. Військовослужбовця примусово мобілізували до лав ЗС Росії ще у 2022 році, після чого він вирішив знайти контакт для протидії окупантам.

Головним поштовхом до співпраці стало системне знущання та ставлення з боку командування ворожих підрозділів. Солдат зіткнувся з постійними погрозами, публічними приниженнями та цілковитою байдужістю керівництва до життів особового складу.

У русі опору додали, що кількість подібних випадків серед військових Росії продовжує зростати. Люди, яких примусово відправили на фронт, дедалі частіше усвідомлюють злочинність дій керівництва та роблять власний вибір, допомагаючи зупиняти війну зсередини.

База під Донецьком, яка зазнала російського удару / "Атеш"

Нагадаємо, Російські окупанти терміново посилюють протиповітряну оборону та розгортають мобільні вогневі групи поблизу Керченського мосту, намагаючись захистити переправу від українських морських дронів і повітряних атак. За даними партизанського руху "Атеш", загарбники також поповнюють боєкомплект на обох берегах Керченської протоки та облаштовують додаткові вогневі позиції. Інформацію про розташування російської техніки й нові позиції ППО партизани передають Силам оборони України.