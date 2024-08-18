Россияне в ловушке: как уничтожение двух мостов на Курщине повлияет на операцию ВСУ

Украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Для россиян в этой новости очень мало позитива.

Уничтожение одного из мостов подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Его поразили авиацией. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, какие проблемы это создает для российской армии.

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У россиян проблемы из-за уничтожения мостов

В Курской области разрушили уже второй мост через реку Сейм. Он был расположен в селе Званное, что примерно в 20 километрах от украинской границы.

Второй мост взорвали с целью зажать врага на этом плацдарме, чтобы отрезать его от снабжения. Мосты подрывают логистику россиян. Очевидно, что через мосты идут крупнейшие логистические сообщения. Вряд ли россияне смогут очень оперативно создать понтонные переправы, чтобы изменить ситуацию,

– отметил Александр Мусиенко.

Подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро перебрасывать подкрепления, а тем временем украинские военные смогут в дальнейшем продолжать наступательные действия.

"Сложности уже возникли. Затруднено логистическое сообщение, технику не подтянешь, вооружение и живую силу – так же. Созданы такие условия, чтобы россияне, которые сейчас действуют на этом направлении, или сдавались в плен, или теряли способность к какому-либо сопротивлению. Как следствие – украинские силы могут продолжить продвижение", – объяснил военный эксперт.

ВСУ уничтожили мост в селе Званное: смотрите на карте

Силы обороны смогут занимать новые рубежи, в частности, вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки. Это, опять же, не даст россиянам возможности построить понтонные переправы.

"Российские войска там фактически оказываются в ловушке. Потому что вряд ли Россия успеет оперативно перебросить подкрепление и обеспечить переброску этого подкрепления через разрушенные мосты", – подытожил Мусиенко.

Заметим, что 16 августа россияне сообщили, что в поселке Глушково был разрушен мост. Пропагандисты жаловались, что около 700 российских военных из-за этого могли попасть в окружение.