ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего о захвате Казахстана "после Украины"

россияне строили очень большие планы на захват Украины и последующую захватническую войну. Правда, что-то в их замысле "пошло не так".

российские оккупанты в социальных сетях кичились тем, что быстро захватят Украину, а затем пойдут "возвращать свои территории" войной против других государств. Воины ВСУ только сломали все планы врага, но и сократили его силы на столько, что о нападении на другие страны россияне уже не думают.

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Ликвидация оккупанта, мечтавшего о захвате Украины и Казахстана

российский оккупант евгений был убежден, что война с Украиной долго не продлится, после чего можно будет воевать и против других стран. В частности, он решил, что Северный Казахстан – это южная сибирь, и его нужно вернуть в состав России.

Правда, ожидания евгения немного не совпали с реальностью. Как и предполагалось, оккупант сменил статус "солдат" на "груз 200", поэтому "возвращать" никаких территорий уже не может. В том мире ему скучать не придется – вскоре к нему присоединятся очень многие единомышленники.

Ликвидированный оккупант с крупными планами / твиттер Анатолия Штефана

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