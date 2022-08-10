Все благодаря работе ВСУ и западному оружию. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань
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Сработала новейшая артиллерия
По словам Хланя, новейшая артиллерия позволила истребить ПВО, которая расположена ближе к линии фронта. Речь идет об американских гаубицах М777.
Наша авиация очень мощно сносит все укрепления оккупантов и полевые склады уже на линии столкновения. А HIMARS работают по тылам врага, по пригородам Херсона – Чернобаевке, Новой Каховке, Олешкам,
– отметил он.
Перебросить новые системы ПВО в Херсонскую область враг уже не сможет
Известно, что в Новой Каховке и Олешках россияне создали логистические хабы, чтобы постепенно переправлять технику и вооружение на правобережную часть ближе к линии фронта. Но HIMARS, как заметил Хлань, отрабатывают все ежедневно. Более того, в последнее время россиянам не удавалось накапливать ресурсы, ведь логистика была сломана в результате разрушения мостов.
"Из-за Антоновского моста они могли переправлять только понтонами с малой пропускной способностью, а через Каховскую плотину движение было затруднено, мешало огромное количество гражданского транспорта. Автомобильная логистика была повреждена, имели место бешеные пробки, поэтому оккупанты там передвигались по ночам", – пояснил Хлань.
ВСУ уверенно освобождают украинские территории
Решающим стал удар ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС. Это была последняя транспортная артерия.
Можно с уверенностью сказать, что на правобережье остается просто делать тотальную зачистку и освобождать родную землю,
– подытожил военнослужащий ТРО.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- русских оккупантов не устраивает, что солдат не заменяют, как обещали. Они жалуются, что украинские военные постоянно обстреливают их в Херсонской области.
- Разрушение Антоновского моста сломило все планы россиян. Они отчаянно ищут людей, которые за деньги смогут его починить.
- Захватчики не перестают давить на украинских фермеров. Они анонсировали введение пропускной системы для перевозки сельхозпродукции по территории оккупированной Херсонской области.
- Оккупационные власти продолжают подготовку к так называемым "референдумам" на Юге Украины. Чтобы собрать персональные данные местных жителей, враг пытается подкупить их. Людям предлагают от 4 до 10 тысяч рублей.
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