Могла работать для перехвата нашей авиации, – Жданов об уничтоженной РЛС "Небо-М" в Крыму

россияне установили в оккупированном Крыму десятки систем ПВО, даже мобильную радиолокационную станцию "Небо-М". Однако в ВСУ сообщили, что ее уничтожили. Эксперты говорят, что эта станция могла перехватывать нашу авиацию.

россияне поставили в Крыму множество систем ПВО

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас в оккупированном Крыму количество систем ПВО в несколько раз превосходит количество ракет, которые могут выпустить по полуострову.

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Он говорит, что доподлинно неизвестно, кто и что выпускал по Крыму, ведь Украина пока официально не подтверждает, что это работа ВСУ.

Лишь в Севастополе точно известно, что в крышу штаба черноморского флота попал китайский беспилотник. Точно такой раньше попал в нефтеперерабатывающий завод в Ростове-на-Дону,

– заверил Жданов.

Он подчеркнул, что ПВО реально сбивает ракеты, но где и какие – сказать сложно.

"Хотя иногда в Крыму взрывы все же раздаются, повреждения есть. Поэтому здесь не столько "отчеты" россиян, а они вполне возможно, что что-то сбивают, но мы не знаем, что летит и где сбивают", – ответил эксперт.

ВСУ уничтожили радиолокационную станцию "Небо-М"

В ОК "Юг" отметили, что в рамках выполнения огневых задач украинские военные уничтожили "Небо-М" – мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов.

Жданов объяснил, что эта радиолокационная станция (РЛС) "Небо-М" важна, поскольку она наблюдает все небо и может работать в неактивном режиме.

То есть она может в пассивном режиме определять цели и передавать их для систем ПВО или российской авиации. Вероятно, они применяют РЛС в перехвате нашей авиации, если мы работаем штурмовиками или бомбардировщиками,

– ответил он.

Военный эксперт отметил, что эта РЛС редкая в российской армии, их немного, поэтому ее уничтожение важно для Украины.

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