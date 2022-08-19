В Луганской области уничтожили ремонтную базу окупантов с большим количеством техники, – Гайдай

Наши защитники ликвидировали большую базу врага в Луганской области, где ремонтировали российскую технику. Благодаря этому армия оккупантов потеряла очень много боевых машин, которые точно не вернутся на поле боя.

Подробности этой операции рассказал 19 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что также ликвидация базы коснулась и служащих, пополнивших список потерь врага.

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Какие потери понес враг после уничтожения базы

Уничтоженная база была расположена в оккупированном поселке Лотьково в Славяносербском районе Луганщины. Гайдай напомнил фразу россиян о том, что после захвата территории им "хоть камни с небес, а уже все равно".

Ну вот, камни поприлетали. Я скажу, что достаточно мощно прилетело. Там была ремонтная база у них – несколько танков, разная тяжелая техника. Всего уничтожено около 100 единиц техники,

– сказал председатель ОВА.

Относительно оккупантов он отметил, что "отправились на концерт Кобзона" примерно 50 оккупантов. "И земля им стекловатой. Уверен, что здесь можно говорить "продолжение следует". Действительно и дальше будут прилетать камни с небес. Сами просят, пусть выгребают", – подытожил чиновник.

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