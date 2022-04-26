ВСУ уничтожили российский командирский вертолет в Харьковской области
26 апреля 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные уничтожили вражеский вертолет в небе над Харьковской областью. Вертолет типа "Аллигатор" считается командирским и стоит 16 миллионов долларов.
В Харьковской области военные Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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По военной номенклатуре "Аллигатор" является командирской техникой.
Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США,
– написали в Генштабе.
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