ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3"

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. Так, из строя удалось вывести комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Об этом в своем фейсбуке рассказала Оперативно-тактическая группировка "Восход". Гордимся нашими ребятами и желаем им не останавливаться на достигнутом.

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Наши бойцы активно уничтожают технику оккупанта

В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все решисты остались в живых. Вот что бывает, когда ублюдки-"освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и уходят завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так...

– говорится в сообщении.

Так, бойцам удалось уничтожить российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3".

Что такое "Леер-3" Это рашистский комплекс радиоэлектронной борьбы. С его помощью глушат GSM-связь. Разработана машина в петербургском "Специальном технологическом центре". Оккупанты используют такие машины не только во время войны в Украине, но и в Сирии и для подавления восстаний в Казахстане.

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