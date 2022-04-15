ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую батарею: мощное видео
Вооруженные Силы Украины продолжают успешно обезвреживать российских захватчиков и их технику. В частности, украинские защитники уничтожили артиллерийскую батарею россиян.
Военные из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка похвастались в сети очередными победами. Им удалось удачно расправиться с техникой неприятеля.
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Украинцы уничтожили артиллерийскую батарею россиян
ВСУ продолжают уверенно спускать "вторую в мире" армию на низшие строчки рейтинга,
– отметили в бригаде.
Там добавили, что 59-я бригада также активно минусует вражеские подразделения. На их счету еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян.
Напомним, ранее в Николаевской области морпехи ликвидировали российский танк, который пытался спрятаться.
ВСУ уничтожили российскую артиллерийскую батарею: смотрите видео