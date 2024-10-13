Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Там также обнародовали кадры эффектной работы наших защитников.

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Таврические десантники снова отбили вражескую атаку

Враг направил 25 бронемашин с пехотой при поддержке 5 танков на штурм позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, держащей оборону на Кураховском направлении, где длительное время идут ожесточенные бои.

Достичь внезапности оккупантам не удалось – колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой. Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе. Успешно вступили в бой противотанкисты. Надежно сработали минные заграждения,

– говорится в сообщении бойцов.

Согласно обнародованной информации, десантники 79 бригады, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк удалось подбить. Более того, в ходе этого боя нашим защитникам удалось ликвидировать по меньшей мере 33 захватчика.

"Некоторые просто таки выгорели праведным десантным огнем. Еще столько же россиян получили ранения. Уцелевшая техника давала панического драпака с поля боя, убегая от наших ударных дронов. Слава вам, воины-десантники! Слава Украине", – добавили воины.

На Кураховском направлении украинские бойцы остановили атаку оккупантов: смотрите видео

Напомним, нашим защитникам удалось уничтожить целую колонну вражеской техники в Курской области. Отмечается, что колонна состояла из танка, бронеавтомобиля "ВПК-Урал" и БТР-80. Ее ликвидировал огонь из украинского танка.