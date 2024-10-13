Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України. Там також оприлюднили кадри ефектної роботи наших захисників.

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Таврійські десантники знову відбили ворожу атаку

Ворог направив 25 бронемашин з піхотою за підтримки 5 танків на штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку, де тривалий час точаться запеклі бої.

Досягнути раптовості окупантам не вдалось – колони вчасно були виявлені аеророзвідкою. Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти. Надійно спрацювали мінні загородження,

– йдеться у повідомленні бійців.

Згідно з оприлюдненою інформацією, десантники 79 бригади, відбиваючи атаку, спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще один танк вдалося підбити. Ба більше, у ході цього бою нашим захисникам вдалося ліквідувати щонайменше 33 загарбники.

"Деякі просто таки вигоріли праведним десантним вогнем. Ще стільки ж росіян зазнали поранень. Вціліла техніка давала панічного драпака з поля бою, втікаючи від наших ударних дронів. Слава вам, воїни-десантники! Слава Україні", – додали воїни.

На Курахівському напрямку українські бійці зупинили атаку окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, нашим захисникам вдалося знищити цілу колону ворожої техніки у Курській області. Зазначається, що колона складалася з танка, бронеавтомобіля "ВПК-Урал" і БТР-80. Її ліквідував вогонь з українського танка.