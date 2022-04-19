ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов: мощное видео
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ продолжают беспощадно бить по возможностям российских оккупантов активно вести войну. Наши воины уничтожили склад боеприпасов врага.
Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Десятой Горно-Штурмовой Бригады. В то же время, там обнародовали видео ювелирной работы украинских защитников.
Читайте также У оккупантов ничего не получается, – Гайдай о планах России до Пасхи
Это артиллерия Эдельвейсов. Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджарено и уничтожено!
– говорится в сообщении.
"Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись. Лузеры они в крови лузеры. Кадры, которые вдохновляют!", – добавили воины.
Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
- танков – 802 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 063 единицы;
- артиллерийских систем – 386 единиц;
- РСЗО – 132 единицы;
- средств ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 169 единиц;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники – 1 495 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;
- специальной техники – 27 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Достойно внимания – россияне пошли в наступление на Донбассе: смотрите видео
,