Воины ОСУВ "Таврия", что в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25. Всего 15 октября на фронте произошло 47 боевых столкновений.
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Враг терпит потери
За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 35 авиационных ударов. Кроме того, противник совершил 906 артобстрелов. Подразделения украинских военных выполнили 1321 огневой задачи.
Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.
Потери россиян в полномасштабной войне против Украины
- Армия дронов установила абсолютный рекорд. Рекорд связан с наступлением россиян на Авдеевку. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои. Бойцы поразили 428 единиц российской техники через неделю. Беспилотники хорошо показывают себя в обороне украинских позиций и уничтожении российской техники.
- С начала наступления россиян на Авдеевку, потери врага в живой силе выросли чуть ли не вдвое, если речь идет о ежедневной статистике. За сутки 15 октября удалось ликвидировать 860 российских захватчиков. За более чем полтора года полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 288 630 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Ночью 14 октября пограничники поразили несколько огневых позиций врага. Соответствующее видео с последствиями уже обнародовано в сети. Известно, что наши защитники уничтожили вражескую гаубицу Д-30.