Воїни ОСУВ "Таврія", що у Донецькій області за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25. Загалом, 15 жовтня на фронті сталося 47 бойових зіткнень.
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Ворог зазнає втрат
Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних та 35 авіаційних ударів. Окрім того, противник здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи українських військових виконали 1321 вогневе завдання.
Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 – спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.
Втрати росіян у повномасштабній війні проти України
- Армія дронів установила абсолютний рекорд. Рекорд пов'язаний із наступом росіян на Авдіївку. На цьому напрямку тривають запеклі бої. Бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Безпілотники добре показують себе в обороні українських позицій і знищенні російської техніки.
- Від початку наступу росіян на Авдіївку, втрати ворога у живій силі зросли ледь не вдвічі, якщо йдеться про щоденну статистику. Так, за добу 15 жовтня вдалося ліквідувати 860 російських загарбників. За понад півтора року повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалося ліквідувати 288 630 бійців так званої "другої армії світу".
- Уночі 14 жовтня прикордонники уразили кілька вогневих позицій ворога. Відповідне відео з наслідками вже оприлюднили у мережі. Відомо, що наші оборонці знищили ворожу гаубицю Д-30.