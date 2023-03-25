Наши Вооруженные Силы мощно держат оборону и отразили 59 атак противника. Несмотря на это, Россия продолжает бить по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, убивая мирных людей.

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Какая ситуация на фронте

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и далее используют тактику террора,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и мирным людям.

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменений нет, признаков формирований враждебных наступательных группировок не было выявлено. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбар;

направлениях изменений нет, признаков формирований враждебных наступательных группировок не было выявлено. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбар; на Купянском и Лиманском направлениях – Россия вела бесполезные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

направлениях – Россия вела бесполезные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области. на Бахмутском направлении – Россия продолжает штурмовать Бахмут, а также районы Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк;

направлении – Россия продолжает штурмовать Бахмут, а также районы Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениям – Кремль тщетно пытался наступать в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Под обстрелами были Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области;

направлениям – Кремль тщетно пытался наступать в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Под обстрелами были Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениям враги обороняются и обстреляли Ольговское, Малиновку, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинку, Антоновку, Белозерку, Кизомыс, Широкую Балку и Херсон.

Оккупанты везут украинских детей на "экскурсию" в Волгодонск

Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

По их данным, наша авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врагов. Более того, украинские защитники сбили:

вражеский вертолет Ми-24;

6 беспилотников россиян разных типов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

2 пункта управления;

4 района сосредоточения противника;

два зенитно-ракетных комплекса;

состав боеприпасов;

артиллерийское подразделение на огневой позиции;

2 станции радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 24 марта рассказал, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Только благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать.