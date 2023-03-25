Наші Збройні Сили потужно тримають оборону та відбили 59 атак противника. Попри це, Росія продовжує бити по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, вбиваючи мирних людей.

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Яка ситуація на фронті

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти й надалі використовують тактику терору,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Там також відзначили, що Росія завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військах та мирних людях.

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках змін немає, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявили. Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Городище Чернігівської області, Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки та Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині;

напрямках змін немає, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявили. Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Городище Чернігівської області, Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки та Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині; на Куп'янському та Лиманському напрямках – Росія вела марні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. З артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ, Піщане і Табаївка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області.

напрямках – Росія вела марні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. З артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ, Піщане і Табаївка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області. на Бахмутському напрямку – Росія продовжує штурмувати Бахмут, а також райони Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Окупанти обстріляли населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк;

напрямку – Росія продовжує штурмувати Бахмут, а також райони Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Окупанти обстріляли населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк; на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках – Кремль даремно намагався наступати в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар. Під обстрілами були Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області;

напрямках – Кремль даремно намагався наступати в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар. Під обстрілами були Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках вороги обороняються та обстріляли Ольгівське, Малинівку, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинку, Антонівку, Білозерку, Кізомис, Широку Балку та Херсон.

Окупанти везуть українських дітей на "екскурсію" до Волгодонська

Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, наша авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження ворогів. Ба більше, українські захисники збили:

ворожий гелікоптер Мі-24;

6 безпілотників росіян різних типів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили:

2 пункти управління;

4 райони зосередження противника;

два зенітно-ракетних комплекси;

склад боєприпасів;

артилерійський підрозділ на вогневій позиції;

2 станції радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 24 березня розповів, що Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Тільки, завдяки титанічним зусиллям Сил оборони, обстановку вдається стабілізувати.