ВСУ уничтожили воздушный десант российских захватчиков в Василькове

26 февраля 2022 , 13:37
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. В который раз был полностью ликвидирован вражеский десант.

Соответствующую информацию обнародовали 26 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Читайте также "Говори слово "паляница": украинец бесстрашно пошел на вооруженных оккупантов

Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен),
– говорится в сообщении.

Автор: Олег Васьків