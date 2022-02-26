ВСУ уничтожили воздушный десант российских захватчиков в Василькове
26 февраля 2022 , 13:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. В который раз был полностью ликвидирован вражеский десант.
Соответствующую информацию обнародовали 26 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Читайте также "Говори слово "паляница": украинец бесстрашно пошел на вооруженных оккупантов
Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен),
– говорится в сообщении.