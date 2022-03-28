ВСУ уничтожили вражескую технику и более 20 оккупантов

ВСУ уничтожили бронеавтомобили, грузовой автомобиль, танк и еще почти десяток техники врага повредили. Также украинские военные взяли "Урал" в качестве трофея.

В результате атаки ВСУ погибли более 20 оккупантов. Об этом в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили вечером 28 марта, ссылаясь на оперкомандование "Север".

Заметьте На Востоке оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников: понесли только потери

ВСУ уничтожили оккупантов и их технику

Отправили на металлолом… В Северской области ВСУ уничтожили 2 вражеских бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" и танк Т-72,

​​– говорится в сообщении.

Кроме того, 8 единиц техники противника повредили. Более того, еще один грузовой "Урал" с сухим пайком взят в качестве трофея.

Вооруженные Силы Украины уничтожили технику врага и самих оккупантов / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Потери оккупантов на этом направлении за день составили до 22 военных", – добавили в сообщении.

К теме: потери врага на 28 марта – смотрите видео