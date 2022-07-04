На Юге ВСУ нанесли удары по вражеским складам и уничтожили кучу оккупантов и техники
Источник:ОК "Юг"
На южном фронте защитники атаковали ракетами и авиацией вражеские склады с боеприпасами, а также уничтожили 47 оккупантов и ряд единиц техники.
Успехи авиации ВСУ на Юге
В то же время, россияне в течение суток вели обстрелы в попытке вернуть себе утраченные позиции. Ситуация на юге "динамическая и напряженная, но под контролем сил обороны".
Внимание Самолеты оккупантов вечером облетели границы Украины: была угроза ракетных ударов
По словам командования, враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеет успеха и продвижения, зато обустраивает отступные позиции.
По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нами нанесен авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются,
– говорится в сообщении.
Враг продолжает атаковать
Ударными вертолетами Ка-52, известными как "Аллигаторы", враг трижды атаковал украинские позиции в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей, потерь нет.
Также российские оккупанты хотели разведать позиции ВСУ в Херсонской области, запустив беспилотник "Орлан-10": его уничтожили силы расчета переносного зенитно-ракетного комплекса.
Утраты россиян на Юге
В ОК также отчитывались, что подтвержденные потери врага в течение 3 июля составляют:
- 47 солдат,
- 2 самоходные артустановки,
- гаубица "Мста-Б",
- радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки,
- а также 3 единицы бронированной техники.
Кратко о ситуации в регионе
- На Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую общину: попали по дачным домам в пригороде Зеленодольска. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Взрывы и обстрелы звучали в Бериславском и Каховском районах Херсонщины.
- По сообщению жителей Херсонской области, из-за ежедневных боевых действий возникает много пожаров в лесах и на полях с пшеницей.
- А в самом Херсоне усиливается народное сопротивление – на улицах появляется все больше патриотических надписей, изображений флага Украины и призывов к победе.
- В Николаевской области оккупанты продолжают вести обстрелы сел по линии разграничения. В результате обстрелов в Широковской общине произошло попадание по двум домохозяйствам, водонапорной башне и фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом, пострадавших нет.
- Также тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг обстреливал Николаев (снарядами попал в район одного из городских кладбищ) и Великую Костромку попал по окрестностям села. Обошлось без жертв и пострадавших.
Внимание – поляки собирают на "Байрактар" для Украины: смотрите видео