Чтобы найти вражескую технику, аэроразведчики воспользовались украинским беспилотником "Лелека-100". Видео уничтожения найденной техники показал фонд "Вернись живым".

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Для уничтожения колонны вражеской техники потребовался один снаряд

Уничтожить колонну техники удалось лишь одним мощным ударом, нанесенным управляемым снарядом 155 мм. Как сообщили защитники, преимущество этого снаряда в его универсальности.

Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. Например, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR,

– отметили в сообщении.

ВСУ уничтожили вражескую технику в Херсонской области высокоточным снарядом Excalibur: видео

Что известно об Excalibur

Это 48-килограммовый высокоточный артиллерийский снаряд, созданный совместными усилиями США и Швеции. Он управляется GPS-системами и может поражать цели на расстоянии до 150 метров, хотя в отдельных случаях дальность может достигать и 50 километров. 4 – 5 таких снарядов могут уничтожить взводный опорный пункт.

Такие снаряды – крайне высокоточные, в зависимости от отстреливающей системы – дальность может достигать и 50 километров. Если его использовать в Ceasar или Krab, то он вылетает на расстояние 50 километров и имеет отклонение в 1 – 2 метра,

– рассказал редактор Defense Express Олег Катков.

Также Олег Катков сказал, что этот снаряд, у которого достаточно высокая мощность и несколько режимов подрыва.

Первой Украине на вооружение передала эти снаряды Канада в мае 2022 года. Их выделили из запасов, оставшихся у них после афганской войны, где он уже неоднократно доказал, что его способность попадать с минимальной погрешностью.

ВСУ уничтожают оккупантов: последние новости

За последние сутки украинские защитники обезвредили более 100 оккупантов в Запорожье и отбили атаки вблизи 8 городов. Также им удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и 10 единиц военной техники.

14 октября стало известно о герое-зенитнике из зенитной бригады гетмана Филиппа Орлика, сбившего 4 крылатые ракеты из ПЗРК "Игла". Интересно, что этот ПЗРК предназначен не для ракет, а для уничтожения вертолетов и самолетов.

Также ВСУ разбили колонну военной техники в Новой Каховке, которую враг хотел переправить через Днепр.

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