Щоб знайти ворожу техніку, аеророзвідники скористалися українським безпілотником "Лелека-100". Відео знищення знайденої техніки показав фонд "Повернись живим".
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Для знищення колони ворожої техніки знадобився один снаряд
Знищити колону техніки вдалося лише одним потужним ударом, завданим керованим 155 мм снарядом. Як повідомили захисники, перевага цього снаряду в його універсальності.
Вести ним вогонь можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Наприклад, з американської гаубиці M777 чи французької CAESAR,
– зазначили у повідомленні.
ЗСУ знищили ворожу техніку на Херсонщині високоточним снарядом Excalibur: відео
Що відомо про Excalibur
Це 48-кілограмовий високоточний артилерійський снаряд, який створений спільними зусиллями США та Швеції. Він керується GPS-системами та може вражати цілі на відстані до 150 метрів, хоча в окремих випадках дальність може сягати й до 50 кілометрів. 4 – 5 таких снарядів можуть знищити взводний опорний пункт.
Такі снаряди – вкрай високоточні, залежно від системи, яка його відстрілює – дальність може сягати і 50 кілометрів. Якщо його використовувати у Ceasar чи Krab, то він вилітає на відстань 50 кілометрів та має відхилення у 1 – 2 метри,
– розповів редактор Defense Express Олег Катков.
Також Олег Катков сказав, що цей снаряд, який має доволі високу потужність і декілька режимів підриву.
Першою Україні на озброєння передала ці снаряди Канада у травні 2022 року. Їх виділили з запасів, які залишилися в них після афганської війни, де він вже неодноразово довів, що його здатність влучати є із мінімальною похибкою.
ЗСУ нищать окупантів: останні новини
- За останню добу українські захисники знешкодили понад 100 окупантів на Запоріжжі та відбили атаки поблизу 8 міст. Також їм вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та 10 одиниць військової техніки.
- 14 жовтня стало відомо про героя-зенітника з зенітної бригади гетьмана Пилипа Орлика, який збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла". Цікаво, що цей ПЗРК призначений не для ракет, а для знищення гелікоптерів та літаків.
- Також ЗСУ розбили колону військової техніки у Новій Каховці, яку ворог хотів переправити через Дніпро.
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