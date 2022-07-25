ВСУ показали видео уничтоженных на Юге комплексов С-300 – именно из таких обстреливают Николаев
Источник:оперативное командование "Юг"
Защитники наших южных регионов показали видео с уничтоженными зенитно-ракетными системами россиян С-300. Именно такими комплексами часто обстреливают Николаев.
Запись была обнародована 24 июля воинами Вооруженных Сил Украины по оперативному командованию "Юг". Они накануне сообщили, что уничтожили там несколько ракетных систем врага.
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Были видны два уничтоженных комплекса врага
В целом наши воины провели "демилитаризацию" целой батареи С-300, базировавшейся неподалеку от Зеленотропинского. На записи видны 2 сожженных единицы такой техники и большой столб дыма.
Однако там была и какая-то другая разбитая военная машина, а самих С-300 могло быть больше. Например, в Сирии батареи таких ЗРК насчитывали по меньшей мере из 4 пусковых установок.
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Накануне такими системами атаковали Николаев
В ночь на 24 июля российские военные выпустили по Николаеву сразу 7 модифицированных ракет зенитно-ракетной системы С-300. Они ударили по объектам промышленной и портовой инфраструктуры.
Все обошлось без жертв. Однако, к сожалению, было 5 человек, которые получили ранения и нуждались в помощи медиков.
Что известно о С-300Это "семейство" советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. Они были взяты на вооружение еще в 1978 году. После этого использовались во многих конфликтах.
В частности, в начале октября 2016 года Fox News сообщили со ссылкой на анонимные источники в правительстве США, что россия перебросила такие комплексы в Сирию.
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