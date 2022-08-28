ВСУ успели перехватить базу россиян в Сватово, когда те почти эвакуировались, – Гайдай

После битвы за Северодонецк и Лисичанск силы оккупантов на Луганщине крайне обеднели. Но ВСУ не дают врагу затосковать, поэтому российских захватчиков постоянно встречают неудачи и цветение "бавовны".

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также отметил, что наши враги очень любят высокие фразы, вроде "хоть камни с неба", поэтому ВСУ регулярно устраивают им "камни".

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Сергей Гайдай рассказывает, что минувшей ночью в Сватово оккупантов постигла очередная неудача.

Сергей Гайдай руководитель Луганской ОВА В Сватове была база, откуда уже вышли почти все войска врага. На этой аграрной базе, которую россияне использовали для передислокации, снова что-то случилось – снова "бавовна", достаточно мощная, потому что еще несколько часов назад там продолжалось зарево.

По словам главы Луганщины, оккупанты получат все, чего хотят – даже "парад" на Крещатике получили, правда с нюансом, резюмирует он.

Детальнее о новостях с фронта на Луганщине в разговоре с Сергеем Гайдаем: смотрите видео

Что известно об уничтожении врага в Луганской области

На днях во временно оккупированной Кадиевке Луганской области случился "хлопок", который превратил 200 россиян в хороших. Сергей Гайдай рассказал, что это были вражеские войска вдв.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что захватчиков уничтожили в гостинице. Оккупанты обустроились там после того, как в июле уничтожили их прежнее место дислокации – возле стадиона.