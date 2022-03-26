Нашим защитникам удалось не только сдержать наступление российских оккупантов, но и нанести им значительные потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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По данным Генштаба, враг пытается удержать занятые ранее позиции на Донецком направлении. При этом попытки прорыва оккупантов терпят крах.

При попытках продвинуться вперед противник успеха не имел, понес потери,

– подытожили в Генштабе.

ВСУ наносят российским военным удары и удерживают ранее определенные оборонные рубежи не только на Донецком, но и на Луганском направлении.

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