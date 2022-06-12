ВСУ успешно отражают штурм россиян: в Генштабе рассказали о ситуации в основных направлениях

Продолжается 109-й день полномасштабного вторжения России, украинские защитники успешно отбивают атаки захватчиков. Самая сложная ситуация остается на Северодонецком направлении.

В ведомстве подчеркнули, что кафиры терпят тяжелые потери на всех направлениях, где атакуют украинских защитников или где происходят активные боевые действия.

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Ситуация на основных направлениях фронта

Без существенных изменений сутки прошли на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Только на Северщине россиян обстреляли позиции наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне атаковали, чтобы улучшить тактическое положение и совершенствовать оборонные позиции в районе населенного пункта Новый Бурлук. Также кафиры нанесли удары с минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам: Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Также россияне безуспешно штурмовали в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

Битва за Донбасс

На Славянском направлении украинские бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

На Донецком направлении враг производил огненное поражение позиций украинских войск вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении россияне активных действий не проводили, только обстреливали подразделения ВСУ и готовились к наступлению.

На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне систематически атакуют на позиции ВСУ с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

Юг Украины

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удерживать ранее занятые позиции и осуществлять обстрелы подразделений Сил обороны. Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

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