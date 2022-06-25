Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 25 июня. В ведомстве отметили, что в отдельных направлениях враг пытается сковывать наши войска, однако безрезультатно.

Генштаб подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка

Ситуация на Бахмутском направлении

Как доложили в Генштабе, кафиры продолжают обстреливать линию фронта из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атаки зафиксированы неподалеку от населенных пунктов:

Константиновка,

Покровское,

Николаевка,

Вершина,

Берестово,

Зайцево,

Клиновое,

Нью-Йорк,

Владимировка,

Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Кафиры отошли.