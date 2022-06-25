Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 25 июня. В ведомстве отметили, что в отдельных направлениях враг пытается сковывать наши войска, однако безрезультатно.
Генштаб подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка
Ситуация на Бахмутском направлении
Как доложили в Генштабе, кафиры продолжают обстреливать линию фронта из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атаки зафиксированы неподалеку от населенных пунктов:
- Константиновка,
- Покровское,
- Николаевка,
- Вершина,
- Берестово,
- Зайцево,
- Клиновое,
- Нью-Йорк,
- Владимировка,
- Ивано-Дарьевка.
Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Кафиры отошли.