Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 25 июня. В ведомстве отметили, что в отдельных направлениях враг пытается сковывать наши войска, однако безрезультатно.

Генштаб подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка

Ситуация на Бахмутском направлении

Как доложили в Генштабе, кафиры продолжают обстреливать линию фронта из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Атаки зафиксированы неподалеку от населенных пунктов:

  • Константиновка,
  • Покровское,
  • Николаевка,
  • Вершина,
  • Берестово,
  • Зайцево,
  • Клиновое,
  • Нью-Йорк,
  • Владимировка,
  • Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Кафиры отошли.

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