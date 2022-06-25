Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 25 червня. У відомстві зауважили, що на окремих напрямках ворог намагається сковувати наші війська, проте безрезультатно.

До теми Генштаб підтвердив відведення підрозділів ЗСУ з Сєвєродонецька

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як доповіли у Генштабі, окупанти продовжують обстрілювати лінію фронту з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Атаки зафіксовані неподалік населених пунктів:

  • Костянтинівка,
  • Покровське,
  • Миколаївка,
  • Вершина,
  • Берестове,
  • Зайцеве,
  • Клинове,
  • Нью-Йорк,
  • Володимирівка,
  • Івано-Дар’ївка.

Наразі наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

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