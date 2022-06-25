Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 25 червня. У відомстві зауважили, що на окремих напрямках ворог намагається сковувати наші війська, проте безрезультатно.

До теми Генштаб підтвердив відведення підрозділів ЗСУ з Сєвєродонецька

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як доповіли у Генштабі, окупанти продовжують обстрілювати лінію фронту з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Атаки зафіксовані неподалік населених пунктів:

Костянтинівка,

Покровське,

Миколаївка,

Вершина,

Берестове,

Зайцеве,

Клинове,

Нью-Йорк,

Володимирівка,

Івано-Дар’ївка.

Наразі наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.