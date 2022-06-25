Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 25 червня. У відомстві зауважили, що на окремих напрямках ворог намагається сковувати наші війська, проте безрезультатно.
До теми Генштаб підтвердив відведення підрозділів ЗСУ з Сєвєродонецька
Ситуація на Бахмутському напрямку
Як доповіли у Генштабі, окупанти продовжують обстрілювати лінію фронту з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Атаки зафіксовані неподалік населених пунктів:
- Костянтинівка,
- Покровське,
- Миколаївка,
- Вершина,
- Берестове,
- Зайцеве,
- Клинове,
- Нью-Йорк,
- Володимирівка,
- Івано-Дар’ївка.
Наразі наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.