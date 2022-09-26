ВСУ, вероятно, освободили Купянск-Узловой на левом берегу Оскола: показываем его на карте

Украинские военные, вероятно, освободили Купянск-Узловой. Этот поселок на Харьковщине, расположенный на левом берегу реки Оскол.

Наши защитники обнародовали фото у въезда в поселок. Об освобождении сообщил разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

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Стелла с надписью "Купянск" еще окрашена цветами россии, но там уже изображен Герб Украины. Он нарисован желтой краской.

Сегодня хороший день. Купянск-Узловой полностью освобожден,

– написал разведчик. Боец анонсировал, что следует ожидать 3 трофейных Т-90А и несколько подбитых Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А.

Где расположен Купянск-Узловой: карта

Контрнаступление на Харьковщине: что известно

Украинские военные в сентябре начали контрнаступление на Харьковщине, в результате которого была деоккупирована почти вся область. Оккупантов выгнали из Балаклеи, Купянска, Волчанская и т.д.

Президент Владимир Зеленский на 23 сентября сообщил, что ВСУ деоккупировали 9 000 квадратных километров. Из-под оккупации освободили около 400 населенных пунктов.

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