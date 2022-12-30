В Washington Post опубликовали детали освобождения Харьковской области

Операцию по увольнению Харьковской области начали планировать еще весной. Российских оккупантов отвлекли дезинформацией.

В августе 21-летний боец ВСУ Олег получил приказ попасть на 80 километров вглубь оккупированной части Харьковской области. Сначала защитник воспринял операцию как нелепую, но впоследствии она стала одним из прорывов в российско-украинской войне.

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По информации Washington Post, украинские военные собрали в одном из сел и издали новые приказы. В них говорится, что защитники должны очень быстро реализовать секретное контрнаступление – ударить оккупантов между границей с Россией и Изюмом.

Как проводили реконструкцию

После летних боев русские войска были истощены. Кроме того, они поверили, что готовят прежде всего освобождение Херсона и перебросили туда свои силы. Следовательно, Харьковщина стала не такой защищенной.

Издание WP отметило, что контрнаступление украинской армии было необходимо, чтобы показать способность атаковать. Журналисты реконструировали контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Они провели 35 интервью с украинскими военными и властями, американскими и европейскими чиновниками.

Отношение к Украине изменилось

Генерал-полковник Александр Сырский был одним из тех, кто создавал план контрнаступления. По его словам, после успеха союзники пересмотрели свои взгляды.

Наши отношения со всеми партнерами сразу изменились. Они увидели, что мы можем одержать победу. Помощь, которую они оказывали, эффективно использовалась, – сказал Сырский.

Генерал в конце августа встречался с ключевыми командирами бригад. Он показал на 3D-карте Харьковской области направления атак. Сырский вместе с офицерами обсудил варианты наступления и самые плохие сценарии.

Россияне не ожидали столь быстрой атаки

По словам Сырского, он весной считал, что враг на Харьковщине может быть уязвимым. Впоследствии в этом его убедила география и позиционирование российских сил. Сырский решил, что успех можно получить одним быстрым ударом, чтобы оккупанты не успели перегруппироваться.

Россияне считали, что когда в Изюме (который был ключевым для них) построено много оборонительных рубежей, то украинцы должны быть безумными, чтобы продвигаться. Враг сосредоточил там 18 тысяч военных, боеприпасы и вооружение. WP рассказали, что спланировать операцию помогла американская разведка.

В истории войн было много случаев, когда атака на отвлекающую ось превращается в главную. Перспективы были там (в Харьковской области), потому что враг совершенно не ожидал, что мы атакуем именно в том месте, – рассказал Сырский.

Для контрнаступления командование приняло решение усилить группировку защитников гаубицами М777 и БПЛА. Американские чиновники отметили, что США помогали определять позиции россиян, но не были сильно вовлечены в планы контрнаступления и поздно узнали об операции.

Как началось контрнаступление

План контрнаступления одобрил президент Владимир Зеленский. После этого рота Олега из 25-й десантно-штурмовой бригады вместе с другими атаковала в 03:30 утра 6 сентября. Среди россиян распространилась паника. Они пытались скоординировать и штурмовать пункты управления войсками и склад боеприпасов. Однако линия фронта была широкой и украинцы повсюду наступали.

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ВСУ за первые сутки продвинулись на 17 километров и дошли до Волохового Яра. Впоследствии они заблокировали трассы между Изюмом и Балаклеей. В дальнейшем защитники быстро освобождали захваченные территории.

Несмотря на это, Сырский признался, что не ожидал каскадного обвала всего фронта. После успеха ВСУ Кремль объявил мобилизацию и ускорил аннексию четырех регионов.